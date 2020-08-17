ألمانيا تطالب الإمارات باستخدام نفوذها لردع حفتر

برلين/الخليج 365

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإمارات العربية المتحدة باستخدام نفوذها لردع الانقلابي خليفة حفتر.

وأوضح ماس في تصريح بالعاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، أن ليبيا يسودها هدوء حذر حاليا، مبينا أن حلفاء الأطراف المتنازعة في ليبيا يواصلون تسليح طرفي النزاع.

وأضاف أنه سيناقش مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير الخارجية محمد سيال، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول مدينة سرت.

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ولفت ماس أن بلاده تعتبر أنه من المهم حل النزاع في ليبيا لإنهاء الحصار النفطي وتوزيع عائدات النفط بشكل عادل.

كما صرح بأنه سيبحث مع المسؤولين الليبيين، أزمة الهجرة غير النظامية، ومن ثم سيغاددر إلى الإمارات، لبحث الأوضاع السائدة في ليبيا وسوريا ولبنان.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وفيما يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة، ظهرت دعوات عديدة للعودة للمباحثات السياسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.