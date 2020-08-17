إسبانيا تؤكد وجود خوان كارلوس المتهم بالفساد في الإمارات

مدريد/ الخليج 365

أكد القصر الملكي الإسباني، الإثنين، أن الملك السابق خوان كارلوس الأول يقيم في الإمارات، في أول إفصاح رسمي.

وقال متحدث باسم العائلة المالكة الإسبانية إن "الملك خوان كارلوس أبلغ أسرته بأنه سافر إلى الإمارات في 3 أغسطس/ آب الجاري، وهذا هو المكان الذي يقيم فيه حاليًا"، دون مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وفي 3 أغسطس، أرسل خوان كارلوس الأول (82 عاما) رسالة إلى ابنه الملك فيليب ـ تسلّم منه العرش منذ ست سنوات ـ أخبره أنه سيغادر إسبانيا، إثر " تداعيات عامة تركتها أحداث ماضية في حياته الخاصة".

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كما أشار في رسالته أنه سيكون متاحا "إن احتاج ممثلو الإدعاء مقابلته".

وباشرت المحكمة العليا في إسبانيا بإجراء تحقيقات حول مزاعم تورّط خوان كارلوس في قضايا فساد، تتعلق بإنشاء سكة قطارات سريعة في السعودية.وفي 8 أغسطس، أفادت صحيفة "ABC" الإسبانية بأن ملك إسبانيا السابق، الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد، يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

من جهتها، لم تعلق السلطات الإماراتية حتى الساعة (13:40 ت.غ) على تصريحات القصر الإسباني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.