السودان.. توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في 28 أغسطس

الخرطوم /الخليج 365

أعلن رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك، الإثنين، أن توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين سيتم بالأحرف الأولى في 28 أغسطس/أب الحالي.

وأضاف قلواك، أن "الوساطة حددت مدى زمنيا لايتعدى 3 أيام لاستكمال الملفات في كل المسارات تمهيدا لتوقيع الاتفاق"، حسبما ذكر بيان صادر عن المجلس السيادي السوداني.

وأوضح أن المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - شمال"، سيتم استئنافها الثلاثاء في عاصمة جنوب السودان جوبا.

وفي وقت سابق الأحد، وصل وفد الحكومة السودانية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، إلى جوبا لاستكمال مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة.

والأحد، توصلت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - شمال"، إلى اتفاق حول دمج مسلحي الأخيرة في القوات الرسمية للبلاد.



Advertisements

والجمعة، حث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أطراف المفاوضات السودانية على الإسراع في استكمالها.



ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية، بولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).



وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات.



وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.