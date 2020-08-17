الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبو ظبي لزيارة إسرائيل

القدس/ الخليج 365-

وجّه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الإثنين، دعوة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة إسرائيل.

ونشر ريفلين على حسابه في تويتر، صورة للرسالة التي وجهها إلى الحاكم الفعلي لدولة الإمارات.

ولم يصدر عن السلطات الإماراتية تعقيب على هذه الدعوة.

وكتب ريفلين في رسالته "باسمي وباسم الشعب في إسرائيل، استهل الفرصة لأوجّه لفخامتكم الدعوة لزيارة إسرائيل والقدس، والحلول ضيفا معززا مكرما لديها".

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وأضاف ريفلين "إن الاتفاق المتبلور بين دولتينا بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيوقع قريبا إن شاء الله، يشكل حجر أساس، باتجاه مسارات جديدة في منطقتنا".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق، بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.