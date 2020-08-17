حماس ستشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضفة الغربية المحتلة، الإثنين، إن وفدا من حركته، سيشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية، الأربعاء القادم، والهادف لبحث "التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".
وأضاف القيادي حسن يوسف، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365، إنه "تم دعوة حركته رسميا من قبل عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"، وتم قبول الدعوة.
وأشار إلى أن "حماس"، ستسمي وفدها المشارك، خلال الساعات القادمة.
وقوبل اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلن عنه الخميس الماضي، بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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