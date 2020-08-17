محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن ناشط في BDS

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قرّرت محكمة إسرائيلية، الإثنين، الإفراج عن محمود نواجعة، المنسق العام لحركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها (BDS)" في فلسطين.

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن محكمة سالم العسكرية، شمالي الضفة الغربية، قررت الإفراج عن "نواجعة" دون شروط.

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واعتقل نواجعة من منزله في مدينة رام الله، في الـ 30 من يوليو/ تموز الماضي، ووجّهت له اتهامات بانتمائه لحزب غير قانوني وتقديم خدمات له، بحسب "الضمير".

وتقول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)"، (تعمل على المستوى الدولي) إنها تسعى إلى "تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وتمكنت الحركة من تحقيق الكثير من الإنجازات على الساحة الدولية، وهو ما أزعج إسرائيل ودفعها لإصدار تشريعات تمنع أعضاء الحركة من دخولها.

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