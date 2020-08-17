للطلب المتزايد.. السعودية للشحن” تضيف محطة شنغهاي ضمن رحلاتها المجدولة

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن إضافة محطة شنغهاي ضمن رحلاتها المجدولة ابتداءً من يوم السبت الماضي الموافق 15 أغسطس وذلك بواقع رحلتين في الأسبوع الأولى يوم السبت انطلاقا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والثانية يوم الثلاثاء من كل اسبوع انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواسطة طائرة شحن من طراز بوينغ 777 القادرة على نقل حمولة تصل إلى 95 طناً

وذكرت الشركة أن إضافة محطة شنغهاي يأتي نتيجة للطلب المتزايد على الشحن وفقاً للتقارير الصادرة منذ منتصف مارس الماضي حيث نقلت الشركة أكثر من مليوني كيلوغرام من الإمدادات الطبية الضرورية لمواجهة وباء كورونا عبر الرحلات العارضة التي يتم طلبها من قبل عملاء الشركة

واكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن عمر بن طلال حريري أنه تم وضع العديد من الحلول العملية لضمان استمرار تدفق الشحنات الضرورية إلى المملكة باستخدام الرحلات العارضة التي لم تتوقف بالرغم من القيود التي فرضتها الجائحة في وقت سابق حيث قامت الشركة بتشغيل 29 رحلة شحن غير مجدولة من مطار شنغهاي الدولي إلى المملكة استجابة للطلب المتزايد على الشحن،

وأضاف قائلاً: تمكنت السعودية للشحن ولله الحمد من تحقيق مستويات عالية من المرونة وسرعة الاستجابة للطلب المتزايد على الشحن أثناء فترة التعليق التي شهدها الطيران من خلال تعزيز خدمات الرحلات المؤجرة أو مايسمى بالعارضة مشيراً إلى أن فريق الشركة يعمل بشكل مستمر لدراسة الأسواق ومعدلات الطلب الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشبكة الشحن

وكانت السعودية للشحن قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي أنها سيّرت منذ الإعلان عن الجائحة أكثر من 1500 رحلة بمختلف طائرات أسطول الشحن الخاص بالشركة منها 500 رحلة باستخدام طائرات الركاب التي تم تشغيلها لأغراض الشحن الجوي دوليا وذلك في إطار جهودها للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم حيث نقلت ما يقارب 75 ألف طن من الشحنات الضرورية للحياة إلى المملكة منذ شهر مارس الماضي وحتى شهر يونيو 2020 شملت الأدوية والمعدات الطبية دعماً للجهود الصحية التي قدمتها المملكة لمواجهة انتشار الوباء