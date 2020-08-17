الرعاية الصيدلية بصحة جدة ومجمع إرادة يكرمون فرسان الصيدلية

الخليج – حمدان الغامدي : كرمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة جدة اليوم الاثنين الموافق ٢٧ ذو الحجة ١٤٤١ فرسان الصيدلة أبطال كوفيد١٩ بمجمع إرادة والصحة النفسيه لخدمات إرادة بجدة وسلم نائب المشرف العام بمجمع إرادة الدكتور خالد العوفي ونائب مدير الرعاية الصيدلية بصحة جدة الدكتور فهد المولد والدكتور عوض المطيري دروع الشكر للعاملين بالصيدلية.

بدوره أعرب العوفي عن بالغ سعادته لهذا التكريم الذي يأتي امتداد لمسيرة عطاء متواصلة من التميز وتقديم الخدمات المهنية العلاجية والطبية لخدمة المجتمع وأفراده..

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