الصحة : تسجيل 1372 حالة إصابة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل (1372) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (299914) حالة، من بينها (28093) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1758) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1432) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (268385) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1372) حالة منها 46% إناث، و54% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %.
فيما بلغ عدد الوفيات (3436) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً”
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