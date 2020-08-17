سولسكاير يؤكد عزم يونايتد إبرام صفقات في الأسابيع المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدرب النروجي أولي جونار سولسكاير، عزم فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، إتمام بعض الصفقات في الأسابيع المقبلة، عقب خروجه من الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، الأحد، أمام إشبيلية الإسباني.

ودفع يونايتد ثمن إهدار الفرص لاسيما مع انطلاق الشوط الثاني، ليفوز النادي الأندلسي 2-1 ويبلغ النهائي المرتقب في 21 أغسطس/ آب في كولن الألمانية.

وسبق لمانشستر يونايتد أن ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن أنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث، لكن العقم في وجود أسماء بارزة على دكة البدلاء ظهر مجدداً عندما انتظر سولسكاير حتى الدقيقة 87 لإجراء أول تبديل في المباراة.

وينطلق الموسم الجديد من الـ«البريميرليج» بعد قرابة شهر، وكثرت الأحاديث عن إمكانية انتقال الشاب الإنجليزي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن الأخير أكد بقاء الجناح في صفوفه الموسم المقبل.

وقال سولسكاير: «علينا أن نعزز قوة دكة البدلاء حتماً، سيكون موسماً طويلاً، سنستمر في ملاحقة لاعبينا، والطلب المزيد منهم، ولكن مع ذلك، نتطلع للتحسّن».

وتابع: «الموسم الجديد يبدأ سريعاً لكن سوق الانتقالات مفتوح لفترة طويلة، لذا علينا أن نكون أذكياء وحكماء».

وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد لإحراز لقبه الوحيد هذا الموسم بعد أن انتهى مشواره أيضاً في نصف نهائي كأس إنجلترا، وكأس الرابطة، إلا أنه خرج من دون لقب للموسم الثالث توالياً، وهي أطول فترة من دون كأس منذ فشله في إحراز أي لقب لأربعة مواسم متتالية بين 1985 و1989.

وتابع المهاجم السابق في صفوف يونايتد: «لا يمكنني تحديد الموعد، أو ما إذا كانت الصفقات ستحصل، لكننا نتطلع قدماً لذلك، إنه منعطف سريع، يجب أن نكون واثقين بنسبة 100 في المئة عندما نبرم تلك الصفقات».