شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة إصابات «كورونا».. وزير الصحة اللبناني يدعو لعزل عام لأسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الاثنين، إنه يجب فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين، بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد آثار انفجار مرفأ بيروت.

وقال الوزير حمد حسن: اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين، وسجل لبنان، الأحد، 439 إصابة جديدة، وست وفيات بفيروس كورونا، وكان البلد الذي يعاني بالفعل أزمة مالية طاحنة، يجاهد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، قبل الانفجار الذي وقع يوم الرابع من أغسطس/ آب الجاري، وأودى بحياة 178 شخصاً على الأقل ودمر مساحات كبيرة بالعاصمة ودفع الحكومة للاستقالة.

وتابع وزير الصحة: نحن جميعاً أمام تحد حقيقي، والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة لأن الوضع لم يعد يحتمل، مضيفاً: أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومة والخاصة في بيروت امتلأت.

وأضاف حسن في تصريحات لرويترز، أن السلطات لن تغلق المطار في الوقت الراهن إذ إن الارتفاع في الحالات يأتي من داخل البلاد، وقال: المطار الآن لن يقفل لأن كل الذين أتوا في الصيف يريدون العودة للسفر، ونحن نتابعهم جيداً في المطار ونسبة الإصابة في المطار تكون اثنين بالألف تقريباً، وبالتالي لا تشكل خطراً إذا التزم المغتربون بمنازلهم.

وتابع: الخطر الحقيقي هو التفشي المجتمعي الذي لا يشارك الناس في ضبطه، كل الناس يجب أن يستنفروا، أن يتخذوا أقصى إجراءات الوقاية وأن يكونوا شركاء في صنع القرار وتحمل المسؤولية. من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن مخاطر انتشار الفيروس تنامت بعد أن أدى الانفجار إلى نزوح نحو ربع مليون شخص، وسجل لبنان حتى الآن 8881 إصابة، إضافة إلى 103 وفيات مُنذ فبراير/ شباط الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.