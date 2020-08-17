100 ألف إصابة بكورونا في بوليفيا.. و50 ألف وفاة بالهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوليفيا 100 ألف حالة، الأحد، حسبما قالت وزارة الصحة التي توقعت أن يصل الفيروس ذروته في البلاد في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بوليفيا وصل إلى 100344 حالة، إضافة إلى 4058 حالة وفاة مُنذ ظهور الفيروس أول مرة في بوليفيا في أوائل مارس/آذار الماضي، وقال المدير العام للمستشفيات بالوزارة، رينيه سونيرو، للتلفزيون الرسمي، إن الحالات ترتفع بشكل مطرد، على الأقل في المنطقة الغربية من البلاد، وبحلول نهاية الشهر سنصل إلى ما بين 130 ألفاً و150 ألف حالة.

وأضاف سونيرو، أن الحالات تسارعت بين سكان بوليفيا الذين يبلغ عددهم 11.6 مليون نسمة بعد الاحتجاجات التي جرت في الآونة الأخيرة والمرتبطة بتأجيل الانتخابات العامة، وقررت اللجنة الانتخابية في يوليو/تموز الماضي، تأجيل الانتخابات حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشارك آلاف الأشخاص من بينهم أنصار الزعيم اليساري السابق، المخلوع إيفو موراليس، في مظاهرات في الأسابيع الأخيرة وقطعوا الطرق للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر أصلاً في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

في سياق متصل، ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19، في الهند إلى أكثر من 50 ألفاً، الاثنين، مع تسجيل 900 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة.

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وتجاوزت الهند الأسبوع الماضي، بريطانيا كالدولة التي سجّلت رابع أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما أعلنت 2.6 مليون إصابة، وبات عدد الوفيات في الهند جرّاء الفيروس حالياً 50 ألفاً و921، في زيادة بـ941 حالة عن اليوم السابق، وفق موقع وزارة الصحة.

وأصبحت الهند، الثانية في العالم من حيث عدد السكان والتي تضم بعض أكبر المدن والعشوائيات في العالم، الدولة الثالثة لجهة الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير نظراً لعدم قيام السلطات بعدد كبير من الفحوصات ولأن الوفيات لا تسجّل بشكل مناسب عادة في إطار المنظومة الصحية الهندية التي لا تحظى بما يكفي من التمويل.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوفيات، إلا أن وزارة الصحة أفادت في تغريدة، الأحد، أن معدل الوفيات في البلاد يعد بين الأكثر انخفاضاً في العالم، إذ إنه أقل من 2%، وأفاد بيان الوزارة ساهم تطبيق الفحوص بشكل نشط وعمليات التعقّب الشاملة والعلاج الفاعل عبر سلسلة إجراءات في المستوى المرتفع الحالي للحالات التي تعافت.

ويشير خبراء إلى حاجة الهند لتكثيف الفحوص بشكل إضافي لاحتواء الفيروس في وقت يتفشى في الأرياف والمناطق التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها هشة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة، من جانبه، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، السبت، إن الاختبارات على ثلاثة لقاحات محتملة تجري في الهند وأن حكومته تستعد لإنتاج كميات كبيرة من الجرعات في حال اعتبرت أي منها صالحة، وأضاف: فور حصولنا على الضوء الأخضر من علمائنا، سنبدأ إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات. قمنا بجميع التحضيرات، موضحاً: وضعنا مخططاً لزيادة إنتاج اللقاحات وجعلها متاحة لكل شخص في أقصر وقت ممكن.