ماكرون يدعو أوروبا لدعم متظاهري بيلاروسيا.. ونائب ميركل يحذر موسكو من التدخل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، الاتّحاد الأوروبي إلى «مواصلة التحرّك» دعماً «لمئات آلاف» المتظاهرين في بيلاروس ضدّ نظام الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو.

وقال ماكرون، على «تويتر»: إنّه يجب على الاتّحاد الأوروبي أن يواصل التحرّك إلى جانب مئات الآلاف من البيلاروسيين الذين يتظاهرون سلمياً في سبيل احترام حقوقهم وحريتهم وسيادتهم، وأتت تغريدة ماكرون في الوقت الذي تجمّع فيه عشرات آلاف المتظاهرين في مينسك، الأحد، للمطالبة برحيل الرئيس لوكاشينكو، الذي يرفض التخلّي عن السلطة بعد أسبوع من فوزه بولاية سادسة في انتخابات طعنت بنزاهتها المعارضة، ويواجه الرئيس البيلاروسي الذي يحكم الجمهورية السوفييتية السابقة منذ عام 1994، احتجاجات غير مسبوقة ازدادت حدة على خلفية قمع الشرطة للمعارضين.

في المقابل، وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس، لوكاشينكو، الأحد، بأنه دكتاتور فقد دعم شعبه وحذر موسكو من التدخل لإبقائه في السلطة، وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مستشارة ألمانيا في مقابلة مباشرة مع موقع صحيفة «بيلد» الإلكتروني: هذا دكتاتور ومن ثم فهو يحتاج لتصريحات واضحة ولغة واضحة.

وأضاف «شولتس» مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل: إنني مقتنع تماماً بأن هذا الرئيس لم تعد لديه أي شرعية وإلا لم يكن ليحكم بمثل هذه القوة الوحشية التي لا يمكن تصورها، وحول عما يمكن أن يفعله لمنع تدخل روسيا فقال: التدخل العسكري في الدول الأخرى غير مقبول على الإطلاق ويمثل خرقاً لكل القواعد التي وضعناها بأنفسنا بموجب القانون الدولي، وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستعرض على لوكاشينكو مساعدته عسكرياً إذا لزم الأمر.