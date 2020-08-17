التحقيق مازال مستمرا.. التحالف الدولي ينفي شن أي غارات في منطقة تل الذهب شمال شرقي سوريا

وقال التحالف في بيان اليوم الاثنين إن "قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية واجهت أثناء قيامهما بدورية أمنية روتينية تتعلق بالعمليات المناهضة لداعش بالقرب من قرية تل الذهب في سوريا نقطة تفتيش تابعة للقوات الموالية للنظام السوري، وبعد الحصول على ممر آمن من القوات الموالية للنظام، تعرضت لنيران أسلحة صغيرة من أفراد متواجدين بالقرب من نقطة التفتيش".

وأضاف البيان "قامت دورية التحالف بالرد على النيران دفاعا عن النفس".

وتابع البيان "لم يشن التحالف أي غارة جوية، ولم تقع أية خسائر في صفوف قوات التحالف، وقد عادت الدورية إلى القاعدة، ولا يزال الحادث قيد التحقيق".

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قتل جندي في الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران بينهما ضابط برتبة ملازم بجروح في اشتباك مع مدرعات للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة، فيما قامت القوات الأمريكية بإسعاف مصابيها.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن "عناصر حاجز "رشو" في الجيش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي بريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور، كان قادما من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له".

وأضاف المراسل، بأن "اشتباكاً مباشراً وقع بين الطرفين ما أدى إلى استشهاد جندي في الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بينهما ضابط برتبة "ملازم" حيث تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في القامشلي الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضهم للرصاص المباشر في الساقين والأفخاذ".

وتابع المراسل بأن "عناصر الجيش العربي السوري منعوا المدرعات من العبور، حيث لاتزال متوقفة عند إحدى حواجز تنظيم "قسد" على أطراف القرية".

في هذه الأثناء، أكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش العربي السوري خلال الاشتباك.