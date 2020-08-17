فيديو يوثق لحظة اشتباك الجيش السوري مع دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات

وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الاشتباك بين الدورية الامريكية والجيش السوري.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن "عناصر حاجز "رشو" في الجيش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي بريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور، كان قادما من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له".
© REUTERS / ARI JALAL
وتابع المراسل بأن "عناصر الجيش العربي السوري منعوا المدرعات من العبور، حيث لاتزال متوقفة عند إحدى حواجز تنظيم "قسد" على أطراف القرية".
كما أكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش العربي السوري خلال الاشتباك.
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