مصر... نشوب حريق في أحد المصانع

© AFP 2020 / Mohamed Ahmed تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية. ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اللواء هشام صادق بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لإخماد الحريق. وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. وتبين بالفحص نشوب حريق بمخلفات في مصنع للمواد الغذائية دون خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

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