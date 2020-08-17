النائب العام الكويتي يصدر قرارا بالتحفظ على أموال عهود العنزي

وبحسب موقع صحيفة "الراي" الكويتية جاء قرار النائب العام "على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورة بعدما تبين تضخم حساباتها البنكية".
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وداهمت نيابة الأموال العامة وأمن الدولة، يوم أمس، مقر شركة العنزي وشقيقتها، وقاموا بتفتيش المقر في منطقة شرق بمحافظة العاصمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة التحريات المالية قدمت كذلك شكوى ضد المغرد عبد الله الجاسر الشهير بـ"عبودكا" إلى النائب العام بعدما تبين تضخم حساباته البنكية.
ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال، إلى أكثر من 40 بلاغًا، منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المتهمين بالقضية.
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