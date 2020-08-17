جاء تصريح وزير خارجية حكومة طرابلس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يزور العاصمة الليبية اليوم الاثنين.
وقال سيالة: "لسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة (لحل النزاع). وقعنا في موسكو (الاتفاق) الذي تطور بفضل الجهود التركية الروسية وذهبنا إلى مؤتمر في برلين وقبلنا نتائجه".
وانتقد الوزير الليبي خلال مؤتمر صحفي العملية البحرية للاتحاد الأوروبي "إيريني" لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح سيالة أن "عملية إيريني في وضعها الحالي موجهة فقط ضد حكومة الوفاق، وهي لا تدعم في محاربة العدوان، ولا تسيطر على توريد الأسلحة وإيصال المرتزقة جواً وبحراً وعبر الحدود البرية الليبية المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية حكومة الوفاق: لا نحتاج إلى مبادرات جديدة لحل النزاع في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.