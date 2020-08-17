شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: نستعد لتسيير رحلات طيران للإمارات عبر الأجواء السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة للإمارات عبر الأجواء السعودية في إطار توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عزمهما تطبيع العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق ترعاه الولايات المتحدة يمكن لتطبيقه أن يعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى مواجهة إيران. وتصبح الإمارات بذلك ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأطلع نتنياهو في مطار بن جوريون في تل أبيب على خطط توسيع نشاط الطيران، الذي قلصه تفشي فيروس كورونا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لفتح مسار جوي مع الدولة الخليجية.

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وقال نتنياهو للصحفيين "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية" مقدرا زمن الرحلة "بنحو ثلاث ساعات مثل الرحلة إلى روما".

وقال نتنياهو في مطار بن جوريون "نتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة" مع الإمارات.

ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي الإمارات خلال أسابيع للعمل على طبيع العلاقات لكن القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 قد تعطل فتح مسارات للطيران التجاري بسرعة.

وشغلت الإمارات يوم الأحد خطوط الهاتف مع إسرائيل التي دُشنت باتصال بين وزيري خارجية البلدين.