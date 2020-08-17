شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 498 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد التراكمي إلى 76.827 حالة، مقابل شفاء 498 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 68.633 حالة، وتوفى حالة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 502 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 68 ألفًا و135 حالة.

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وأضاف وزير الصحة الكويتى -فى بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ616 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس السبت، فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الإصابات 75.697 حالة، مقابل شفاء 779 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 67.519 حالة، وتوفى 4 حالات جديدة ليصل إجمالى حالات الوفاة 498 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.