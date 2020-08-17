شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت :91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 91 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في يوليو الماضي .

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية - في بيان صحفي اليوم، الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وإنذار لشركة تأمين، و10 إنذارات لشركات مجوهرات، موضحة أنها أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، إضافة إلى إيقاف التعامل مع الأرقام المدنية لـ 3 شركات عقار وشركتي مجوهرات.

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وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بالزام 38 شركة عقارات، وشركة صرافة، وشركتي تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة؛ لتتوافق مع القانون، والابتعاد عن المخالفات، مشيرة إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 84 شركة عقارية، و5 شركات صرافة، و15 شركة مجوهرات، و14 شركة تأمين.