بعد تطبيع العلاقات.. شركة إسرائيلية تتعاون مع أخرى إماراتية لتطوير علاج كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بلوريستم الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستعمل مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في سبيل تطوير علاجات لأمراض منها كوفيد-19، وذلك بعد بضعة أيام فقط من اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

وأظهر تقرير دوري للشركة الإسرائيلية أن الشركتين ستتبادلان نتائج الأبحاث والعينات واستخدام المعدات وإجراء التجارب لتطوير علاجات باستخدام الخلايا الجذعية للعديد من الحالات المرضية.

وقال ياكي ياناي الرئيس التنفيذي لبلوريستم "نحن فخورون للغاية بمشاركة زملائنا في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتبادل المعرفة والخبرة التي نعتقد أن من شأنها تطوير الرعاية الصحية داخل حدودنا وعبرها" وأضاف "يشرفنا أن نكون في صدارة هذه اللحظة التاريخية".

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وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس أنهما ستطبعان العلاقات وتقيمان علاقات جديدة أكثر شمولا.

وكانت الشركتان تحاولان تطبيق علاجات الخلايا الجذعية للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.