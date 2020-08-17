شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على طريقة إنهاء نشاط منشأة مُسجلة بالتأمينات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات إنهاء نشاط منشأة مسجلة بالتأمينات.

وأشارت التأمينات في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، إلى أنه يمكن إنهاء نشاط المنشأة في التأمينات وذلك بتعبئة نموذج “عمليات صاحب العمل” وتقديم طلب إلكترونيًا من خلال الرابط التالي (هنا)

وللحصول على النموذج ومعرفة المستندات يمكن الاطلاع على الرابط التالي (هنا)