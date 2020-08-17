شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. خطوات حجز موعد لتطعيم الطفل عبر تطبيق «موعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة خطوات حجز موعد لتطعيم الطفل عبر تطبيق “موعد”. وأضافت الوزارة في فيديوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الخطوات هي: (الدخول إلى تطبيق موعد- النقر على الحملات- النقر على حملة تطعيم الأطفال- النقر على حجز موعد- ثم اختيار المركز الأقرب- واختيار اليوم والوقت- وكتابة السبب (تطعيمات الأطفال) ثم النقر على حجز موعد- ثم حجز موعد). Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. خطوات حجز موعد لتطعيم الطفل عبر تطبيق «موعد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.