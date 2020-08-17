شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليز يطالبون بمراقبة «دوري فلاحيهم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
طالب الإنجليز بمراقبة لاعبي الأندية الإسكتلندية بعد التألق اللافت للاعب سلتيك السابق موسى ديمبيلي، مهاجم ليون الفرنسي في مباراة الفوز على مانشستر سيتي.
وأكدت الصحافة الإنجليزية ضرورة مراقبة ما يحصل في الدوريات الأقل شهرة على هامش تصريح مبابي حول «دوري الفلاحين».
وكان سلتيك اشترى الفرنسي ديمبيلي مقابل نصف مليون استرليني من فولهام في 2016 وباعه سلتيك لليون الفرنسي مقابل 19.7 مليون استرليني في 2018. وارتفع سعر اللاعب الذي سجل هدف الفوز على سيتي الآن إلى 60 مليون استرليني، فيما ارتفعت أسهم نادي ليون بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بواقع 6.9 % خلال التعاملات الصباحية، الاثنين.
وورد في التقرير الصحفي: فيرجيل فان دايك اشتراه سلتيك بـ2.6 مليون استرليني، وباعه لساوثمبتون بـ13 مليون استرليني، ثم انتقل لليفربول مقابل 75 مليون استرليني، والآن حصد أول لقب لليفربول منذ 30 عاماً، وحصد لقب أوروبا الموسم الماضي، هناك أيضاً أندي روبرتسون وكيران تييرني وجون ماكجن الذي لولاه لكان آستون فيلا هابطاً هذا الموسم. الأندية الإسكتلندية تبيع بالرخيص، فقد باع هيبرنيان نجمه ماكجن مقابل مليوني استرليني لكن علينا نحن في المقابل تصحيح أخطائنا وتقدير «دوري فلاحينا» أيضاً.
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