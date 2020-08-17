شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين هجمات ميليشيات الحوثي المتكررة تجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكد بيان للخارجية المصرية، تضامن مصر ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحماية أمنها القومي.

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