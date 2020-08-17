شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة الهندية في كشمير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل مسلحون ثلاثة من رجال الشرطة الهندية في كشمير، الاثنين، مع تصاعد الهجمات على قوات الأمن، وزعماء القرى في المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة.

وقال قائد شرطة كشمير فيجاي كومار، لـ«رويترز»، إن المسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمالي مدينة سريناجار الرئيسية وقتلوا شرطياً محلياً، إضافة إلى ضابطين من قوة شرطة الاحتياط المركزية، وقُتل شرطيان كذلك في هجوم الجمعة.

وتابع كومار: «نجمع الخيوط وسنقضي قريباً على المسلحين الذين شاركوا في الهجومين»، مشيراً إلى أن قوات الأمن أحبطت هجوماً كبيراً صباح الاثنين، عندما وجدت عبوة ناسفة بدائية الصنع مزروعة تحت جسر في منطقة بولواما جنوبي سريناجار.

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