شكرا لقرائتكم خبر عن عزل مدينة الرمثا الأردنية بعد زيادة إصابات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت السلطات في الأردن عزل مدينة الرمثا، الاثنين، الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا، بعد تسجيلها أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بـ«كوفيد ـ 19»، في أربعة أشهر يعزوها المسؤولون لحالات جاءت أساساً من الأراضي السورية.
وقالت وزارة الصحة الأردنية، إن نصف عدد الحالات المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 39 حالة، كانت بمدينة الرمثا قرب الحدود السورية. وقال مسؤولون إن سائقي الشاحنات والأفراد الذين يدخلون المملكة من معبر جابر الحدودي مع سوريا، يتسببون في تفشي فيروس كورونا.
وأعادت السلطات فرض قيود على التنقلات في أول إجراء من نوعه في إحدى مناطق البلاد، منذ خففت السلطات إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في يونيو/حزيران الماضي. وسجل الأردن حتى الآن 1378 إصابة بالمرض، و11 وفاة، مما يجعله من أقل الدول التي تشهد تفشياً للمرض في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، إن إجراءات أشد صرامة ستطبق على المعبر في الأيام المقبلة في ظل زيادة عدد الحالات في دول الجوار والتراخي في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، والاحتياطات الصحية، مشيراً إلى أن هدف الإجراءات هو منع موجة ثانية من تفشي المرض.
وإضافة إلى زيادة عدد الفحوص، قال الرزاز، إن السلطات ستزيد أيضاً عدد الأماكن المتاحة لاستضافة مئات من سائقي الشاحنات والأردنيين الذين يصلون من سوريا، ويوضعون في حجر صحي.
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