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قتيل وجريحان في حادث منطاد في ألمانيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل قائد منطاد وأصيب اثنان من ركّابه بجروح بالغة، جراء حادث تعرض له خلال هبوطه، السبت، غربي ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.
ووقع الحادث بالقرب من قرية أوربار، جنوبي كوبلنتس، في ولاية راينلاند بالاتينات، وكانت حجرة المنطاد الأزرق تضم سبعة ركاب قبل أن يتعرض لهواء شديد القوة، فيما كان قائده يهمّ بالهبوط به، وأدى ذلك إلى ارتطام السلة بالأرض مرات عدة، فهوى منها أربعة من شاغليها.
وبقي الركاب الثلاثة الآخرون في السلة، أحدهم قائد المنطاد الذي توفي لاحقاً متأثراً بجروحه، فيما أصيب الاثنان الآخران، لكن وضعهما لم يعد خطراً، وفق ما أوضحت شرطة كوبلنتس. واستلزمت عمليات الإنقاذ مشاركة أكثر من 100 عنصر، وفتح كل من الشرطة والهيئة الفيدرالية للطيران تحقيقاً لمعرفة ظروف الحادث.

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