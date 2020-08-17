«غرفة عجمان» وقنصلية جنوب إفريقيا تبحثان التعاون الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من قنصلية جمهورية جنوب إفريقيا، بهدف بحث سبل التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين، وتسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية بما يزيد حجم التجارة البينية.

واستقبل سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، موجوبو ديفيد ماجابي، قنصل عام جمهورية جنوب إفريقيا في دبي والمناطق الشمالية، بحضور أمبو مينيلي قنصل الشؤون السياسية، وحضر اللقاء محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، ومروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، كما حضر من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، الشيخ عبد العزيز بن حمدان النعيمي.

وفي بداية اللقاء رحب السويدي، بالحضور وأشار إلى أهمية الزيارة ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين عجمان وجنوب إفريقيا، مؤكداً تنوع المقومات والفرص الاستثمارية في البلدين، وفتح قنوات تعاون وشراكة بين التجار ورجال الأعمال.

واطلع الوفد الزائر على أبرز القطاعات والمقومات الاستثمارية في إمارة عجمان، وجهود الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، حيث تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة في منطقة الزوراء، وما توفره من فرص سياحية وعقارية ترفيهية وغيرها من المجالات.

وأكد السويدي أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها الخارجي مع كافة الدول، بهدف فتح أسواق جديدة وتفعيل قنوات تواصل مباشرة بين رجال أعمال عجمان ونظرائهم من الدول الأخرى، مشيراً إلى تكثيف التواصل والتعاون مع الدول الإفريقية؛ لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة تصب في مصلحة كافة الأطراف.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين الإمارات وجنوب إفريقيا بلغ 14 مليار درهم عام 2019، كما يؤكد حجم التجارة بين إمارة عجمان وجنوب إفريقيا، إمكانية زيادة التعاون مستقبلاً في كافة القطاعات.

وأكد مدير عام غرفة عجمان أهمية استمرارية التواصل بين الطرفين والتنسيق لعقد جلسات وفعاليات مشتركة عبر قنوات التواصل المرئي، بحضور رجال أعمال ومستثمري عجمان وجنوب إفريقيا.

من جانبه وجه موجوبو ديفيد ماجابي، الشكر لغرفة عجمان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على زيادة التعاون مع دولة الإمارات والاستفادة من القدرات الاستثمارية للبلدين، وقدم نبذة حول أهم الفرص المتاحة في جنوب إفريقيا في الزراعة والتعدين، والصناعة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات، ودورها كمورد رئيسي للعديد من الدول الإفريقية.

وقام وفد قنصلية جنوب إفريقيا بزيارة إلى منطقة عجمان الحرة وشركة هتشيسون عجمان إنترناشونال تيرمنالز ليميتد، للتعرف إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان وسبل تعزيز التعاون الفعال.