استحداث وحدتي تدريب على القيادة في «حرة مطار الشارقة» و«الحمرية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقع معهد الشارقة للسياقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مذكرتي تفاهم، تهدف إلى استحداث وحدتي تدريب على قيادة المركبات في كلا المنطقتين، وذلك في إطار تطوير مجالات التعاون بين الطرفين لتحقيق العديد من الأهداف المشتركة، بما يضمن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم خدمات متنوعة ذات جودة وكفاءة عالية تتحقق من خلالها الرؤى والتطلعات.

وجرت مراسم توقيع مذكرتي التفاهم في مقر هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من قبل ثابت الطريفي رئيس مجلس إدارة معهد الشارقة للسياقة، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، بحضور طارق آل صالح المدير التنفيذي للمعهد وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

تعزيز التعاون

وأكد ثابت الطريفي أن الاتفاقية تعكس حرص المعهد على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أرقى الخدمات ضمن منهجية المعهد في تقديم خدماته لجميع مدن ومناطق إمارة الشارقة في إطار منظومة عمل متميزة تتحقق خلالها الأهداف والطموحات.

وأوضح الطريفي أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتولى المعهد تجهيز وحدات التدريب التي سيتم تخصيصها بالمنطقتين بالكامل وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة للراغبين في الحصول على رخصة القيادة، وذلك تماشياً مع خطط المعهد في توسيع نطاق عمله لتدريب وتأهيل السائقين بصورة أكثر مهارة وأماناً، واعتماد أعلى معايير الجودة في التدريب.

قيمة مضافة

وأشار سعود سالم المزروعي إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي ضمن أهداف واستراتيجية هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، التي تتطلع من خلالهما المنطقتان إلى تحقيق تعاون مثمر مع معهد الشارقة للسياقة، انسجاماً مع خططهما في توفير شريحة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسهل على المستثمرين والعاملين، مؤكداً أن إيجاد وحدات داخل المنطقتين متخصصة في مجال التدريب على قيادة المركبات يعد خدمة غير مسبوقة في المناطق الحرة، لأنها تضمن إيجاد التسهيلات اللازمة لذلك واختصار الوقت والجهد، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في الشارقة حريصة دوماً على إثراء تجربة المستثمرين لديها وتعزيزها بما يمكنهم من ممارسة أعمالهم بسهولة ويسر، فضلاً عن ابتكار خدمات وإطلاق مبادرات تسهم في تعزير عمل الشركات والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة.