شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 بدلة إطفائية حديثة لعناصر دفاع مدني أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء
كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي عن تزويد رجال الإطفاء في الإدارة بـ 1000 بدلة إطفاء حديثة من نوع فايكنج الدنماركية مزودة بتقنية بارت اكس PartX الخاصة بمنع الدخان والمواد الكيميائية من التسرب إلى مستخدميها وتقيهم منها.
وأشارت إلى أن هذه البدلة الجديدة ستقي رجال الإطفاء من الأمراض على المدى البعيد ، حيث أثبتت الدراسات أن رجال الإطفاء في جميع أنحاء العالم لديهم معدلات إصابة بالسرطان مرتفعة بسبب التعرض للدخان والمواد الكيميائية على المدى البعيد، حيث أن النيران التي تلتهم السلع الاستهلاكية والمواد الصناعية والأخشاب تطلق مواد مسرطنة في مكان الحريق وتسبب الاختناق.
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