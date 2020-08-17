" الصحة" تفتتح مركزا لفحص كورونا في منطقة مربح بالفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزا لفحص فيروس ‎كورونا، في منطقة مربح بالفجيرة لإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.وجاء افتتاح المركز في مربح بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.وتعمل الوزارة بالتعاون مع حكومة الفجيرة ،على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس "كورونا" وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.وشهد افتتاح المركز حضورا كثيفا من أهالي منطقة مربح والمناطق المجاور لإجراء فحص " كوفيد - 19 ".

(وام)