أعلن عنها بطريرك الموارنة.. تفاصيل «مذكرة لبنان والحياد الناشط»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال مؤتمر صحفي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، عن «مذكرة لبنان والحياد الناشط». وأشار الراعي إلى أن المكون الأول في المذكرة هو عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية وامتناع أي دولة عن التدخل بشؤونه.



واعتبر أن الخطيئة الأصلية كانت باتفاق القاهرة الذي أعطى للاجئين الفلسطينيين الحق بالقيام بعمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان وهنا «فلتت المسبحة».

وكان البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، دعا أمس الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من «الطبقة السياسية» الحاكمة، بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد إلى أتون الاضطرابات.

وقال الراعي في عظة الأحد: «لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار. ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني». ودعا الراعي إلى «وجوب البدء فوراً بالتغيير، مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، من دون التلهي بسن قانون جديد، وإلى تأليف الحكومة الجديدة».

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