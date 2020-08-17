تأجيل الانتخابات العامة في نيوزيلندا إلى 17 أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الاثنين، إنه تم تأجيل الانتخابات العامة أربعة أسابيع حتى 17 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، مع تصدي البلاد لتفشٍ جديد لفيروس كورونا

وتابعت أرديرن في مؤتمر صحفي: في نهاية الأمر، السابع عشر من أكتوبر، يوفر وقتاً كافياً للأحزاب كي تخطط لحملاتها في ظل الظروف الموجودة، مشيرة إلى أنها أخطرت الحاكم العام بموعد الانتخابات الجديدة، وأضافت أنها لا تنوي تغيير موعدها مرة أخرى، موضحة: كلنا في نفس المركب، كلنا نقوم بحملاتنا في نفس المناخ.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتزايدت الضغوط على أرديرن كي تؤجل الانتخابات بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19، في أوكلاند أكبر مدنها بعد أن ظلت البلاد خالية من حالات الإصابة بالفيروس 102 يوم، ودعا نائب رئيسة وزراء نيوزيلندا، وينستون بيترز، الأحد، إلى تأجيل الانتخابات، وكان الحزب الوطني المعارض الرئيسي يريد أيضاً تأجيل الانتخابات بعد اضطراره لإلغاء عدة مناسبات في حملته الانتخابية، بسبب القيود المفروضة على التنقل والتجمع بسبب الجائحة، واتهم أرديرن باستغلال الأزمة لتعزيز شعبيتها. ويلزم القانون في نيوزيلندا بإجراء الانتخابات قبل 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.