شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض الكمامات.. وروسيا تسجل أدنى إصابات بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ 19 أبريل الماضي، كما أظهرت آخر الأرقام والبيانات الرسمية انخفاضاً في عدد الوفيات للفترة نفسها. فيما أعلنت إيطاليا إغلاق مناطق الترفيه الليلية، وفرضت وضع الكمامة مساء في الأماكن العامة التي تشهد تجمعات، وتظاهر أكثر من 200 شخص في بروكسل احتجاجاً على القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

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