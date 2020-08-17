"أبوظبي العالمي" أفضل مركز مالي دولي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

وبحسب وكالة الأنباء "وام"، حصل "سوق أبوظبي العالمي" على الجائزة للعام الثاني تواليا، تقديراً لإنجازاته في قطاعي الخدمات المالية والقضائية، والمبادرات التحويلية التي يقدمها باعتباره مركزاً مالياً دولياً استراتيجياً يخدم احتياجات أصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والمحليين.

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وتجسّد الجائزة العديد من الإنجازات الناجحة التي حققها "سوق أبوظبي العالمي" على مدار العام، فعلى الرغم من الأوضاع الاستثنائية الراهنة، بحسب تعبير الوكالة المذكورة، فقد واصل "سوق أبوظبي العالمي" ازدهاره بمبادرات رائدة، قدمها لدعم نمو الأعمال وإيجاد فرص جديدة.

كما تم تكريم "سوق أبوظبي العالمي" أيضاً على تطويره علاقات دولية جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال المزيد من التعاون والتواصل والتوسع.

الجدير بالذكر أن "سوق أبو ظبي العالمي" تأسس عام 2015، ونجح في ترسيخ سلطة قضائية على أسس متينة ومتطورة وإيجاد منصة أعمال تعزز مكانة أبوظبي كمركز تجاري ومالي عالمي.

ويحتضن المركز المالي الدولي الآن ما يقرب من 2685 رخصة سارية، بما فيها أكثر من 150 مؤسسة مالية تم الموافقة عليها.