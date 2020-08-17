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وقالت "فيتش" إن الخفض والنظرة المستقبلية السلبية انعكاس لاستمرار التناقص في الميزانية العمومية لسلطنة عمان ماليا وخارجيا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وتوقعت الوكالة أن الميزانية العمومية ماليا وخارجيا لسلطنة عمان ستواصل التناقص على الأرجح بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ.
وأكدت الوكالة أن تتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج،و تقول إن الركود في الاقتصاد غير النفطي الناجم عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا سيقوض ضبط الأوضاع المالية في 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر فيتش: نتوقع أن تواصل الميزانية العمومية لسلطنة عمان تناقصها حتى بعد 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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