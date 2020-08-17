محمد بن راشد: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سيكون دورها محوريا في اقتصادنا

و قال ابن راشد: "لدينا ثلاث أولويات وطنية في قطاع الصناعة... تحقيق الأمن الصناعي، وتعزيز القيمة المضافة محليا، ورفع كفاءة صناعاتنا تنافسيا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

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مؤكدا أن: "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سيكون دورها محوريا في اقتصادنا الوطني المستقبلي.. ونتطلع إلى تحقيق نتائج سريعة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لقد أثبتنا أن أعمالنا وإنجازاتنا بمستوى أحلامنا وتطلعاتنا... ونريد أن نحلم أكبر وننجز أكثر"... و أكد أن "اقتصاد ما بعد كوفيد-19 يتطلب أمنا صناعيا وطنيا... ونحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة".

تأتي استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن الرؤية الجديدة لمنظومة عمل حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد-19 في إطار التشكيل الوزاري الأخير، الساعية إلى تطوير آليات العمل الحكومي على نحو شامل لتكون حكومة الإمارات مرنة تتمتع بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة، وذلك من خلال دمج وزارات واستحداث أخرى تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.