وتداول عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي، صوراً لمشاركة السيسي وقرينته، في حفل عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل سنوات.
وحضر الحفل كذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحسب موقع صحيفة "الوطن".
وأشارت الصحيفة إلى أنه انطلاقا من علاقة الصداقة والروابط القوية التي جمعت الرئيس السيسى مع والد العروس الراحل، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يكون شاهداً بنفسه على عقد الزواج، ليعوض ابنة صديقه فقدان والدها في يوم عرسها.
وبحسب الصور المتداولة أقيم الحفل وسط الالتزام الكامل بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحضور محدود لأسر العروسين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وقرينته يحضران حفل زواج ابنة صديقه.. ويفاجئ العروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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