ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تضغط على الوفاق لوقف التصعيد العسكري بليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لبحث التطورات في ليبيا، وخاصة في منطقتي سرت والجفرة في محاولة للضغط على حكومة الوفاق لوقف التصعيد العسكري وفقا لمبادرة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وخاصة في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " UNSMIL" أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اجرت اتصالا هاتفيا مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، لبحث التطورات في ليبيا وخاصة في سرت والجفرة والموانئ النفطية.
وأكدت على ضرورة وقف التصعيد العسكري وإعادة إنتاج النفط، كما شددت على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510.
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