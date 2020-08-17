شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يغادر إلى لاهاي لحضور النطق بالحكم في قضية اغتيال والده بتفجير 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده الراحل رفيق الحريري، بحسب العربية.

وقبل أسبوعين، قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.، وأعلنت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري إلى 18 أغسطس الجاري، بسبب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية، وقتل نحو171 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.

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ويحاكم في القضية 4 رجال متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في 2005 بحياة رفيق الحريري و21 آخرين.

والمحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي سيصدر بهذه القضية أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.