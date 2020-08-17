شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإسرائيلى يدعو ولى عهد أبوظبى إلى زيارة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين اليوم الاثنين إنه وجه الدعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات.

وقال ريفلين على تويتر "كلي أمل أن هذه الخطوة سوف تساهم في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعا. إن مثل هذه الثقة كما أثبتم بالخطوة السامية والشجاعة من شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط بأسره".

وأضاف أنه وجه إليه دعوة رسمية.

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وكان قد قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "قرار سيادي وليس موجها إلى إيران".

وقال قرقاش على تويتر "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق".

وكانت قد استدعت الإمارات أمس الأحد استدعت القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي وسلمته "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" ردا على كلمة ألقاها الرئيس الإيراني حسن روحاني وصفتها وزارة الخارجية الإماراتية بأنها غير مقبولة.