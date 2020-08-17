شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية : رصد 4 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 3 انتهاكات للهدنة خلال 24 ساعة الماضية وقعت جميعها في محافظة حلب.

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وأفاد وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم، الاثنين، أن الجانب التركي في اللجنة رصد انتهاكا واحدا فى محافظة اللاذقية.

وأضافت أن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.662 طن إلى سكان كل من قرية الوطوطية بريف الحسكة ومنطقة مقص الأشعري بريف السويداء.