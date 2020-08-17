شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية ومنظمة التعاون الإسلامى يدينان الهجوم الإرهابى بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صدر اليوم، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال في محاربته للإرهاب، مجدداَ موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها.

وذكرت وكالة أنباء السعودية أن الأمين العام عبر عن تعازيه لذوى الضحايا وشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

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