شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية ومنظمة التعاون الإسلامى يدينان الهجوم الإرهابى بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صدر اليوم، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال في محاربته للإرهاب، مجدداَ موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها.
وذكرت وكالة أنباء السعودية أن الأمين العام عبر عن تعازيه لذوى الضحايا وشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
فيما أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة السعودية ومنظمة التعاون الإسلامى يدينان الهجوم الإرهابى بمقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.