شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة أكثر من 300 لاجئ إلى سوريا من لبنان خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 310 لاجئين (منهم 93 امرأة و158 طفلا) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.

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وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم، الاثنين، بأنه لم يتم رصد عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي ، مشيرا إلى عدم تسجيل عودة نازحين أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة ناسفة.