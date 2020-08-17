أردوغان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

إسطنبول / الخليج 365
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا إقليمية والعلاقات الثنائية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الإثنين، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس أردوغان ونظيره بوتين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا.
وأكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون الوثيق حيال الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا.
ومن جهة أخرى، بحث الرئيسان خطوات تطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، خاصة السياحة والنقل والطاقة والاقتصاد
كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية في الشأن السوري عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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