وزير الدفاع القطري يصل العاصمة الليبية لإجراء لقاءات رسمية

طرابلس/الخليج 365 وصل وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الإثنين، العاصمة الليبية طرابلس، لإجراء لقاءات رسمية. وجرى حفل استقبال عسكرية لـ"العطية" في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس. وكان في استقبال العطية نائب وزير الدفاع في الحكومة الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش محمد الشريف. وعقب مراسم الاستقبال، توجه العطية إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين تركيا وليبيا العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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