قتيل بقصف أمريكي استهدف قوات النظام السوري بالحسكة

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

قُتل عنصر من قوات النظام السوري، وأصيب 2 آخران، الإثنين، في قصف نفذته طائرات أمريكية، في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن حاجزا للنظام قرب قرية "تل ذهب" جنوب مدينة القامشلي، منع رتلا أمريكيا من المرور خلال دورية اعتيادية له بالمنطقة.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن الرتل الأمريكي غير مسار الدورية وتراجع عن الحاجز، لتحلق بعد وقت قصير طائرة أمريكية فوق الحاجز، وتقصفه بالرشاشات الثقيلة.

وأوضحت أن عنصرا على الأقل من قوات النظام قُتل، وجرح 2 آخران، فيما لاذ بقية عناصر النظام بالفرار.

وتنتشر قوات النظام السوري في عدد محدود من المقرات والنقاط العسكرية في محافظة الحسكة التي تسيطر منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية على معظمها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.