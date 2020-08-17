مستوطنون يعطبون إطارات ويحرقون سيارات عربية بالقدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعطب مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، إطارات، وأضرموا النار في سيارات فلسطينية، في مدينة القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إنها تلقت بلاغا حول إضرام النار والتسبب بأضرار لـ 13 مركبة في موقف للسيارات في (حي) بيت صفافا.

وأضافت إنها شرعت بجمع البيانات والأدلة لفحص ملابسات الحادث.

ولم توجه الشرطة الاتهام إلى أي جهة كانت، بالمسؤولية عن الحادث.

ولكن مصادر محلية في البلدة قالت لوكالة الخليج 365 إن "مستوطنين إسرائيليين هم من أقدموا على هذا الفعل".

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وكانت السنوات الماضية قد شهدت العديد من الاعتداءات المماثلة تنفذها جماعات إسرائيلية متطرفة، يُطلق عليها اسم "تدفيع الثمن".

وتنفذ جماعات "تدفيع الثمن"، هجمات على ممتلكات وأماكن دينية إسلامية ومسيحية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمدن والقرى العربية داخل إسرائيل.

ونادرا ما تعلن الشرطة الإسرائيلية، عن اعتقال أِشخاص على خلفية هذه الهجمات.

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